10:53, 18 мая 2026Наука и техника

В налете на Москву использовались показанные Писториусу в Киеве БПЛА

Иван Потапов
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В налете на Москву и область, совершенном 17 мая, использовались показанные украинской стороной шестью днями ранее в Киеве министру обороны Германии Борису Писториусу беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии «Барс» в исполнениях FS и СМ. Об этом со ссылкой на заявления украинских официальных лиц сообщает Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

ЦАСТ напоминает, что о выделении финансирования на производство «Барсов» на Украине правительство ФРГ рассказало в июле. В том же месяце данные БПЛА использовались украинской стороной в налете на завод «Сигнал» в Ставрополе.

Telegram-канал отмечает, что, вероятно, аппараты «Барс» «разных модификаций имеют боевую часть весом 50 или 100 килограммов, дальность полета до 700-800 километров и крейсерскую скорость полета 550 километров в час».

Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал немецкие власти умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной.

Тогда же депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что Европа пытается ускорить процесс милитаризации, но пока испытывает трудности.

