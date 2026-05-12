22:42, 12 мая 2026Россия

В Крыму призвали Мерца умерить пыл насчет совместных планов с Зеленским

Марина Совина
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал немецкие власти умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной. Об этом политик рассказал РИА Новости.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.

«Подобные визиты Писториуса ничего хорошего Украине не сулят. Властям ФРГ пора умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной», — отметил Константинов.

По мнению парламентария, «ничего хорошего это ни Украине, ни Германии не принесет».

Ранее сообщалось, что не исключено, что Германия уже поставила дальнобойные ракеты Taurus на Украину, однако сделала это тайно. Это допустил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Он добавил, что доступа к информации о военной поддержке Украины сейчас нет даже у немецких парламентариев. При этом в прошлом у них были данные о передаче оружия Киеву. Как считает Нимайер, этот факт говорит не в пользу немецкого правительства.

