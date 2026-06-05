Значение взятия под контроль Комсомольского в Запорожской области оценили

Марочко: взятие под контроль Комсомольского открывает дорогу на Орехов

Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС оценил значение взятия под контроль населенного пункта Комсомольское (украинское название Гуляйпольское) в Запорожской области.

«Это очень значимая победа наших военнослужащих. Дело в том, что после этого населенного пункта открывается прямой путь на Орехов», — отметил специалист.

Он добавил, что Орехов является основным укрепрайоном для украинских военных в Запорожской области.

Российские войска 4 июня взяли под контроль населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток». По данным Минобороны, ВСУ потеряли 6 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 7 единиц мототехники, а также 5 наземных роботизированных комплексов.

