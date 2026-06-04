Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
Речь идет о селе Комсомольское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток».
По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, а также пять наземных роботизированных комплексов.
Ранее стало известно, что в ночь с 3 на 4 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 272 беспилотных летательных аппарата. В ходе массированного ночного удара укринских войск были атакованы 11 российских регионов.