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15:29, 4 июня 2026Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль Комсомольское в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Комсомольское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Восток».

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, а также пять наземных роботизированных комплексов.

Ранее стало известно, что в ночь с 3 на 4 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 272 беспилотных летательных аппарата. В ходе массированного ночного удара укринских войск были атакованы 11 российских регионов.

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