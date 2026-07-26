Экс-премьер Азаров: Протесты на Украине не влияют на принятие решений

Массовые митинги на Украине не влияют на принятия важных решений, так как за это отвечают кураторы страны — Лондон и США. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Не следует думать, что именно "картонный майдан" на что-то подвиг Зеленского, его подвигли на такие решения, прежде всего, его кураторы», — написал экс-премьер. Он добавил, что речь идет о совместном руководстве английской и американской сторон, решения которых реализуют спецслужбы.

Ранее в Кривом Роге прошли протесты из-за отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Аналогичные митинги, получившие название «картонные», проводятся и в других украинских городах уже десятый день подряд.