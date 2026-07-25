В Раде объяснили особенность протестов на Украине

Дубинский: Особенность «картонных протестов» в том, что у них нет лидера с требованиями

Особенность «картонных протестов» заключается в том, что у них нет видимого лидера с политическими требованиями смены власти или ее модели. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Борьба идет за передел сфер влияния внутри существующей системы, что никакой качественной перезагрузки принести не может (...) Решения при этом принимаются не для достижения результата, условной "перемоги", а для удовлетворения аппетитов тех, кто зарабатывает на войне», — написал он. По его словам, с эффективностью это не имеет ничего общего, и будет вести только к ухудшению положения на фронте. Он считает, что организаторы об этом не беспокоятся, «так как их заработок — в процессе, а не в результате».

Ранее в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, прошли протесты из-за отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Аналогичная форма протеста проходит в других украинских городах уже десятый день подряд.