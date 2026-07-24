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23:39, 24 июля 2026 (обновлено: 00:02, 25 июля 2026)Бывший СССР

В родном городе Зеленского начались протесты из-за отставки Федорова

В родном городе Зеленского Кривой Рог начались протесты из-за отставки Федорова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты на Украине
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Alina Smutko / Reuters

В Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, начались протесты из-за отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Горожане вышли на митинг с картонными плакатами. Аналогичная форма протеста проходит в других украинских городах уже девятый день подряд.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Однако тот отказался занимать любые должности, кроме поста министра обороны.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.

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