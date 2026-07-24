«Есть только три должности». Экс-министр обороны Украины отказался от предложения Зеленского

Федоров отказался от предложения Зеленского занять пост вице-премьера Украины

Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров отказался занимать любые должности. Исключением он назвал свой прошлый пост.

Бывший глава оборонного ведомства отметил, что лишь три должности на Украине влияют на ход боевых действий.

Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны, — президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны Михаил Федоров экс-министр обороны Украины

Пост министра обороны Украины с 16 июля временно исполняет Евгений Хмара.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Последним стал пост вице-премьера Украины по военным инновациям, в рамках которого экс-министр мог бы осуществлять координацию между руководством Министерства обороны, главкомом ВСУ, Генштабом и президентом.

Политические амбиции Федорова

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. Одной из причин его увольнения называли постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Кроме того, на Западе отметили, что Федоров приобрел популярность на Украине. Его авторитет и послужил поводом для его увольнения. «Перестановка Зеленского, похоже, была вызвана борьбой поколений, коррупцией и эгоизмом», — написали, в частности, журналисты The Washington Post.

Политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что появляющиеся в СМИ заявления о необходимости восстановления Федорова в должности могут работать на его репутацию. Несмотря на низкие шансы вернуться в кресло министра обороны, у судьбы Федорова «есть свой трек».

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая и вовсе указала, что Зеленский «запустил» президентскую кампанию Федорова. Она добавила, что политическая карьера экс-министра может оказаться очень успешной.

Поддержка Федорова украинцами

После увольнения Федорова в городах Украины начались акции в поддержку политика. Граждане выходили на площади, требуя восстановить министра в должности.

В Киеве митинги окрестили «картонным Майданом». Издание «Страна» обратило внимание на ряд странностей, сопровождающих акции. В частности, указали журналисты, украинцы свободно выходили на улицы, не опасаясь полиции и военкомов: «Если б завтра собрались митинги с требованием, например, открыть границы для мужчин, отреагировала бы на них власть? Туда приехали бы ТЦК и отправили митингующих прямиком на фронт».

В какой-то момент Федоров обратился к участникам митингов и поблагодарил их за поддержку. «Изменения обязательно будут. Вы меня благодарили за мечту и действие. От себя спасибо за надежду», — сказал политик. Он признался, что никогда раньше не испытывал такой ответственности, и пожаловался, что ему не удалось внести «здравый смысл» в систему украинского военного сектора.