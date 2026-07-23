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08:28, 23 июля 2026Бывший СССР

На Западе назвали причины перестановок в правительстве Украины

WP: Зеленский избавляется от конкурентов, меняя правительство
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский меняет правительство, чтобы избавляться от политических конкурентов. Об этом пишет издание Washington Post.

«По словам европейского дипломата в Киеве, перестановка Зеленского, похоже, была вызвана борьбой поколений, коррупцией и эгоизмом. Но также и грубой политикой», — пишет издание.

Уволенный министр обороны Михаил Федоров, как отмечается в сообщении, стал авторитетной фигурой в стране, что и послужило поводом для его увольнения.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X задал неудобный вопрос Владимиру Зеленскому после отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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