На Западе назвали причины перестановок в правительстве Украины

WP: Зеленский избавляется от конкурентов, меняя правительство

Президент Украины Владимир Зеленский меняет правительство, чтобы избавляться от политических конкурентов. Об этом пишет издание Washington Post.

«По словам европейского дипломата в Киеве, перестановка Зеленского, похоже, была вызвана борьбой поколений, коррупцией и эгоизмом. Но также и грубой политикой», — пишет издание.

Уволенный министр обороны Михаил Федоров, как отмечается в сообщении, стал авторитетной фигурой в стране, что и послужило поводом для его увольнения.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X задал неудобный вопрос Владимиру Зеленскому после отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.