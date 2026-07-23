На Западе назвали причины перестановок в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский меняет правительство, чтобы избавляться от политических конкурентов. Об этом пишет издание Washington Post.
«По словам европейского дипломата в Киеве, перестановка Зеленского, похоже, была вызвана борьбой поколений, коррупцией и эгоизмом. Но также и грубой политикой», — пишет издание.
Уволенный министр обороны Михаил Федоров, как отмечается в сообщении, стал авторитетной фигурой в стране, что и послужило поводом для его увольнения.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X задал неудобный вопрос Владимиру Зеленскому после отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.