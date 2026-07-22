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19:00, 22 июля 2026 (обновлено: 19:24, 22 июля 2026)Бывший СССР

В Раде заявили о запуске Зеленским президентской кампании для Федорова

Безуглая: Зеленский «запустил» президентскую кампанию отправленного в отставку Федорова
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «запустил» президентскую кампанию отправленного в отставку министра обороны страны Михаила Федорова. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram.

«[Федоров] фактически один из тех, кто сделал Зеленского. Парадоксально, но в этом партнерстве-противостоянии президент уже запустил президентскую кампанию самого Михаила, которая может быть очень успешной», — написала парламентарий.

При этом, по словам Безуглой, для проведения выборов на Украине должен быть завершен конфликт. Она отметила, что уход Федорова «снижает шансы на успешную войну» для Киева.

15 июля Федоров был отправлен в отставку. Сообщалось, что одной из причин его увольнения стали постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

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