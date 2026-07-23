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12:14, 23 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предсказано политическое будущее уволенного министра обороны Украины

Политолог Асафов: Восстановление Федорова в должности крайне маловероятно
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Восстановление Михаила Федорова в должности министра обороны Украины крайне маловероятно, считает политолог Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что президент страны Владимир Зеленский убирал его не для того, чтобы возвращать обратно.

«Маловероятно, что Зеленский его восстановит, не для того он его убирал. Возможны какие-то компромиссные шаги и предложения, но возвращение на предыдущую должность крайне маловероятно. У судьбы Федорова есть свой трек, ее можно сравнивать с судьбой посла Украины в Великобритании Валерия Залужного или как-то иначе, но сейчас точно сказать, чем это закончится, нельзя», — пояснил политолог.

По его словам, уже появлялись предложения о включении Федорова в различные западные военно-ориентированные холдинги. Мнение экспертов, говорящих о необходимости восстановления Федорова в должности, может работать на его репутацию, считает Асафов.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине. Он напомнил, что генерал был уволен после протестов, однако министр обороны Михаил Федоров, из-за отставки которого люди вышли на улицы, не восстановлен в своей должности.

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