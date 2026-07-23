Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 23 июля 2026 (обновлено: 18:28, 23 июля 2026)Бывший СССР

Скандально уволенный министр обороны Украины отказался от должностей с одним исключением

Федоров отказался занимать любые должности, кроме главы Минобороны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Уволенный со своей должности министр обороны Украины Михаил Федоров отказался занимать любые должности, кроме главы Минобороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

Бывший глава оборонного ведомства отметил, что лишь три должности на Украине влияют на ход боевых действий. В их числе президент, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

«Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны, — президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны», — сказал он.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. Одной из причин его увольнения называли постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский уволил Сырского с поста главкома ВСУ. Вместо него эту должность занял Михаил Драпатый.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отрыжка Советского Союза». Новый главком ВСУ заявил, что россияне не имеют права на существование, и оскорбил жителей Донбасса
    Эль-Ниньо предрекли усиление до экстремального уровня
    Смерчи приблизились к российскому курорту
    Электрокарам и машинам на газу подготовили новые ограничения в РФ
    Стали известны денежные требования Гвардиолы для работы в сборной Италии
    В крупных российских вузах произошли громкие коррупционные скандалы
    Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов
    В Донецке начал работу первый в новых российских регионах парк альпак
    Девушка-подросток и женщина захлебнулись на глазах у отдыхающих на пляже в Европе
    Захарова напомнила Рубио об обещаниях Трампа по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok