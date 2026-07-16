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Бывший СССР
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10:03, 16 июля 2026Бывший СССР

В Киеве и Львове люди вышли на протест из-за отставки министра обороны

В Киеве и Львове начались протесты против отставки министра обороны Федорова
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Mang / Reuters

В Киеве и Львове начались протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В Киеве люди собрались у театра Франко, площадь у которого является ближайшей к офису президента Украины открытой для граждан территорией. Во Львове протестующие собрались у памятника Тарасу Шевченко.

«Люди снова пришли с картонными табличками, как и год назад в поддержку НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины — прим. «Ленты.ру»)», — обращают внимание журналисты.

Летом 2025 года масштабные акции гражданского неповиновения, известные как «революция на картонках», вспыхнули на Украине. Они стали первыми массовыми демонстрациями против политики Владимира Зеленского с 2022 года.

Нынешние протесты связаны с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Накануне издание «Украинская правда» писало, что Владимир Зеленский среди причин увольнения назвал его постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

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