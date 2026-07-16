Причину отставки министра обороны Украины описали словами «доходило до абсурда»

«УП»: Федорова отправили в отставку из-за конфликта с Сырским

Министра обороны Украины Михаила Федорова отправили в отставку из-за конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер лично был недоволен постоянным конфликтом двух подчиненных, который заключался в разнице подходов к ведению боевых действий. Так, Федоров ставил приоритетом цифровизацию оборонной системы, в то время как Сырский фокусировался на финансировании конкретных потребностей армии.

«Доходило до абсурда. Сырский приходил и говорил: "Федоров ничего не выделяет под конкретные операции". Потом приходил Федоров и отвечал: "Мы все выделили, просто этим неправильно пользуются — не так и не там, где нужно". И так по кругу», — приводит собеседник слова Зеленского.

Ранее Михаил Федоров прокомментировал свою отставку. Он заявил о том, что ему не удалось внести «здравый смысл» в систему украинского военного сектора.