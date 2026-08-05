Компания Илона Маска сообщила об убытках на сотни миллионов долларов

В первом после выхода на IPO отчете SpaceX сообщила о чистом убытке на $541 млн за квартал

Чистый убыток американской космической корпорации SpaceX, приходящийся на акционеров, по итогам второго квартала составил 541 миллион долларов. Об этом говорится в первом после IPO (первичное размещение акций на бирже) отчете компании, пишет Reuters.

За указанный период выручка увеличилась на 92 процента в годовом выражении, до 7,8 миллиарда долларов, а операционный убыток сократился с 970 миллионов долларов до 143 миллионов.

Более половины выручки обеспечила система спутникового интернета Starlink. Доходы от нее выросли на 66 процентов. Кроме того, в 3,5 выросла выручка подразделения, объединяющего проекты в сфере искусственного интеллекта. Вместе с тем SpaceX за квартал в шесть раз нарастила капитальные расходы — с 2,83 миллиарда долларов до 18,37 миллиарда.

Во время разговора с инвесторами, последовавшего после публикации статистики, глава компании, богатейший человек планеты Илон Маск рассказал о блестящем будущем SpaceX.

По его словам, компания быстро продвигается в работе над языковой моделью Grok, а во время следующего полета ракета-носитель Starship выведет на орбиту спутники Starlink нового поколения V3, и в перспективе система будет отвечать за большую часть мирового интернет-трафика.

На премаркете акции компании падают более чем на десять процентов, подходя к 110 долларам за бумагу. Во время размещения в июне они предлагались по 135 долларов, а на максимуме доходили до 225,6 доллара, после чего обвалились. При этом перед публикацией отчетности аналитики ожидали, что убытки на акцию окажутся в три раза больше.