Путин сменил командующего группировкой войск «Восток» в зоне СВО

Путин назначил Болгарева и.о. начальника группировки «Восток»

Президент России Владимир Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности начальника группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вопрос: кто бы мог возглавить группировку "Восток", которая действует активно, энергично и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки», — обозначил глава государства.

Путин назначил начальника штаба группировки «Восток» Петра Болгарева командующим данной группировкой. На этом посту он сменил генерал-полковника Андрея Иванаева, который возглавил группировку «Центр».

«Петр Николаевич, вы в тесном контакте работали с Андреем Сергеевичем. Хочу выразить надежду, что вы будете выполнять общие задачи и это будет также эффективно, как это было до сих пор, когда командовал группировкой Иванаев», — обратился глава государства к вновь назначенному командующим группировкой «Восток» Болгареву.

Ранее Путин объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На эту должность глава государства назначил Валерия Солодчука, который ранее руководил группировкой войск «Центр».