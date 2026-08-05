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13:44, 5 августа 2026Ценности

Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 20-летним сыном на пляже

Актриса Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 20-летним сыном Мозесом Мартином
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @gwynethpaltrow

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с сыном Мозесом Мартином на пляже. Снимок появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда предстала перед камерой в красном бикини в клетку, лежа на шезлонге. При этом она распустила волосы, надела солнцезащитные очки и отказалась от макияжа.

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Рядом со знаменитой матерью разместился ее 20-летний наследник, одетый в белую футболку и серые шорты. На голове юноши также были солнцезащитные очки.

В мае дочь Гвинет Пэлтроу в купальнике снялась для рекламы. Модель предстала перед камерой британского фэшн-фотографа Дэвида Симса.

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