Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 20-летним сыном на пляже

Актриса Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с 20-летним сыном Мозесом Мартином

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала редкое фото с сыном Мозесом Мартином на пляже. Снимок появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда предстала перед камерой в красном бикини в клетку, лежа на шезлонге. При этом она распустила волосы, надела солнцезащитные очки и отказалась от макияжа.

Рядом со знаменитой матерью разместился ее 20-летний наследник, одетый в белую футболку и серые шорты. На голове юноши также были солнцезащитные очки.

В мае дочь Гвинет Пэлтроу в купальнике снялась для рекламы. Модель предстала перед камерой британского фэшн-фотографа Дэвида Симса.