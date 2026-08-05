Аномальная жара бьет по энергетике и транспорту Европы. Как это повлияет на помощь Украине и сотрудничество с Россией?

Аналитик Саливон: Жара в Европе приведет к сокращению товарооборота между Украиной и ЕС

Обмеление Дуная из-за аномальной жары в Европе приведет к сокращению грузоперевозок между странами Европейского союза (ЕС) и Украиной, а также поставок электроэнергии в страну на фоне массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России по портовой инфраструктуре в Одесской области. Возможным последствием погодного явления также может стать рост закупок российских энергоносителей государствами Евросоюза. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступила эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арина Саливон.

В краткосрочной перспективе товарооборот между Украиной и ЕС действительно сократится по отдельным категориям. (...) При этом важно отметить, что долгосрочный эффект зависит от продолжительности засухи Арина Саливон эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

В конце июля страны Восточной Европы столкнулись с кризисом выработки электроэнергии из-за обмеления Дуная на фоне аномальной жары: атомные электростанции (АЭС) региона останавливают работу из-за недостаточного объема воды для охлаждения впервые за десятки лет работы. Повышение температуры также привело к сокращению перевозок по одной из главных транспортных артерий Европы и увеличению их стоимости: речь идет о фактически полной остановке судоходства.

30 июля официальная служба мониторинга вод Венгрии зафиксировала рекордное обмеление Дуная в Будапеште: уровень воды опустился на 10 сантиметров ниже предыдущего рекорда 2018 года.

Ситуация с судоходством в регионе усугубляется на фоне массированных ударов ВС России по украинским портам в Черном море. Порты в устье Дуная — Измаил, Рени и Усть-Дунайск — могли бы стать одним из маршрутов перевозок военной помощи Вооруженным силам Украины и экспорта из страны, однако обмеление реки выше по течению ставит под угрозу судоходство в регионе.

Остановка АЭС в соседних с Украиной государствах станет дополнительной угрозой для Киева в случае новых ударов по энергоинфраструктуре страны: украинское руководство лишится возможностей для импорта, чтобы закрыть собственные потребности. Как аномальная погода может повлиять на поддержку европейскими странами Украины и к каким последствиям она может привести для украинской энергетики, — разбиралась «Лента.ру».

Как аномальная жара влияет на страны Европы?

На фоне вынужденной остановки одного из реакторов Чернаводской АЭС в Румынии местная компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию на Украине при поддержке молдавского поставщика Energocom. 3 августа румынские военные провели контролируемый взрыв подводной скалы на Дунае, чтобы направить больше воды к системе охлаждения второго энергоблока.

2 августа премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о решении полностью остановить АЭС «Пакш» впервые за 44 года ее функционирования. Политик подчеркнул, что речная вода Дуная необходима для охлаждения реакторов, и ее недостаток делает дальнейшую работу станции невозможной. Восстановление нормального режима работы АЭС будет зависеть от того, как скоро уровень воды в реке поднимется до безопасных отметок.

40% всей выработки электроэнергии в Венгрии приходится на АЭС «Пакш»

Президент Сербии Александр Вучич заявил о больших проблемах в энергетическом секторе республики из-за засухи и роста цен на нефть, а также о возможной остановке единственного нефтеперерабатывающего завода в стране. По его словам, необходимо сократить перевозки углеводородов по Дунаю на 50 процентов.

Через один, два или три дня Дунай станет несудоходным. (...) Вопрос в том, сможем ли мы противостоять стихии Александр Вучич президент Сербии

По мнению Арины Саливон, на фоне кризиса из-за аномальной жары страны ЕС могут нарушить принцип солидарности в вопросе антироссийских санкций и пойти на дополнительные закупки энергоносителей из России. При этом аналитик подчеркнула, что этот сценарий является одним из нежелательных для европейских лидеров, и если будет реализован, то в тайне от общественности.

Отдельные страны могут попытаться найти дополнительные источники, включая расширение закупок российских энергоносителей, однако говорить об этом как о принятом решении преждевременно Арина Саливон эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Пересохшее русло реки Дунай, Бездан, Сербия, 30 июля 2026 года Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Как ситуация скажется на украинской энергетике?

Аномальная жара затронула страны, являвшиеся главными поставщиками электроэнергии на Украину на фоне дефицита после массированных ударов ВС России: Киев регулярно закупает электроэнергию у Румынии, Венгрии, Словакии и Польши.

42% импорта Украиной всего объема электроэнергии приходится на Венгрию, еще 25 процентов — на Словакию

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил о планируемом увеличении импорта электроэнергии из соседних стран на фоне предстоящей аномальной жары, а также призвал энергетические компании максимально использовать собственные возможности генерации. Чиновник отдельно призвал украинцев заранее ограничить потребление в часы пик.

На 1 гигаватт может вырасти потребление электроэнергии на Украине в ближайшую неделю, по оценке Дениса Шмыгаля

При этом в настоящее время доступная мощность украинской энергосистемы оценивается примерно в 13 гигаватт, а ввод в эксплуатацию дополнительных шести гигаватт был запланирован только к началу отопительного сезона. В свою очередь, по итогам первого полугодия 2026 года импорт электроэнергии на Украину превысил экспорт в 14 раз.

По мнению Арины Саливон, в настоящий момент уже можно говорить о проявлении последствий энергетического кризиса в странах ЕС, в том числе и для Украины. Эксперт отметила, что страны-импортеры Киева располагают меньшим ресурсом для экспорта и сами наращивают объем закупок электроэнергии на региональном рынке.

Для Киева это означает сокращение доступных импортных объемов из двух важных направлений и вероятный рост цены электроэнергии, даже если часть дефицита удастся покрыть через Словакию и Польшу Арина Саливон эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Сухогрузы в Черном море после удара Вооруженных сил России, окрестности Одессы, 14 июля 2026 года Фото: Victor Sayenko / Reuters

Как Украина оценивает перспективы поставок по Дунаю?

Ограничение судоходства по Дунаю станет дополнительным ударом для экспорта из Украины на фоне ударов ВС РФ по портам в Одесской области: как отмечает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление группы компаний «Метинвест». Речные перевозки даже при оптимальном раскладе не смогут заменить в полном объеме судоходство по Черному морю.

Металлурги также назвали экономически неоправданным перевод экспортных потоков на маршруты через Румынию или Польшу и заявили о реальном риске остановки крупных предприятий украинской промышленности, включая горно-обогатительные комбинаты.

Для большинства экспортеров такая логистика является экономически или физически неприемлемой. (...) Последствия закрытых портов будут критическими украинская группа компаний «Метинвест» в комментарии «Интерфакс-Украина»

Ситуация осложняется тем, что порты в устье Дуная в первую очередь обслуживают экспорт Украины: перенаправление поставок вооружений ВСУ станет дополнительной нагрузкой для этих гаваней. Вдобавок суда речного флота могут перевезти куда меньший объем грузов, чем морские сухогрузы.

По оценке бывшего председателя наблюдательного совета «Укрпочты» Бенуа Плеска, дунайские порты нельзя рассматривать как запасной вариант логистических цепочек для Украины, поскольку они уже работают как маршрут импорта материалов для восстановления инфраструктуры страны.

9 миллионов тонн составил объем перевалки грузов через дунайские порты Украины в 2025 году. При этом в 2024 году порты на Дунае перегрузили 17,3 миллиона тонн грузов

Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, экспорт зерна по Дунаю станет главным альтернативным маршрутом на фоне ударов по портам Большой Одессы. При этом чиновник предрек падение экспорта из страны на 30 процентов и допустил, что около половины украинского экспортного урожая может просто сгнить в хранилищах.

До $3 миллиардов может потерять Украина из-за проблем с экспортом зерна в 2026 году

Как подчеркнула Арина Саливон, долгосрочный эффект аномальной погоды на перевозки между ЕС и Украиной зависит прежде всего от продолжительности засухи. Даже при восстановлении уровня воды в Дунае восстановление прежнего объема поставок будет невозможным при сохранении угроз судоходству в районе портов Большой Одессы. Эксперт отметила, что украинским портам приходится недогружать баржи, несмотря на то, что август стабильно является периодом оживления торговли из-за начала аграрного маркетингового года.