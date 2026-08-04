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10:47, 4 августа 2026Экономика

Украина начала продавать электроэнергию в Европу

Румыния начала закупки украинской электроэнергии из-за остановки одного реактора АЭС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Вынужденная остановка одного из реакторов Чернаводской АЭС в Румынии привела к тому, что местная компания Nuclearelectrica начала при поддержке молдавского поставщика Energocom закупать электроэнергию на Украине. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

Таким образом Nuclearelectrica планирует смягчить влияние возникшего дефицита на румынский энергетический рынок. «Чернаводэ» — единственная румынская АЭС, обеспечивающая порядка 20 процентов выработки электроэнергии в республике.

Остановка реактора связана с беспрецедентным обмелением Дуная из-за малого количества дождей. Две недели назад сток реки, вода которой используется для охлаждения реактора, достиг 1,7 тысячи кубометров в секунду, что стало наименьшим значением за последние 30 лет.

На этом фоне военные Румынии даже подорвали подводную скалу в русле Дуная, что позволило перенаправить поток воды и спасти атомную станцию от полной остановки.

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