Россиянам напомнили о праве на перерасчет при затянувшемся отключении горячей воды

Депутат Чаплин: При затянувшемся отключении горячей воды можно потребовать перерасчет

При затянувшемся отключении горячей воды летом россияне имеют право на перерасчет платежа. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что по закону срок планового отключения не должен превышать 14 дней. За каждый час превышения плата за ресурс снижается на 0,15 процента. «Если горячей воды не было на четыре дня дольше обещанного, это уже 96 часов сверх норматива. Умножаем на 0,15 процента — получаем скидку почти 15 процентов за этот месяц», — объяснил Чаплин.

Он добавил, что при значительном превышении плата может быть снижена вплоть до полного обнуления. Для перерасчета нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании (УК) и зарегистрировать обращение. Если УК не проводит проверку, акт о нарушении можно составить самостоятельно в присутствии двух соседей-свидетелей. Далее необходимо подать заявление о перерасчете в УК. Организация должна ответить в течение 30 дней — если этого не произошло или в ответ пришел отказ, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники пытаются узнать персональные данные под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги.