Город в российском регионе оказался отрезан от цивилизации

Челябинский поселок оказался отрезан от цивилизации из-за наводнения

Челябинский поселок Магнитка Кусинского округа оказался отрезан от цивилизации из-за наводнения, сообщает Telegram-канал «Челябинск, который смог».

После сильных дождей там затопило дороги. Оказались разрушены 10 из 12 мостов и частные дома, повреждены хозпостройки, урожай, мебель и бытовая техника.

Жители жалуются на отсутствие предупреждающих знаков на опасных участках и проблемы с выездом из населенного пункта. До больницы приходится добираться по разбитой дороге или переплачивать тысячи рублей за такси, рассказали они.

В администрации подтвердили сложную ситуацию и добавили, что режим повышенной готовности действует с 31 июля. Восстановительные работы в поселке и на мосту через реку Юважелга уже ведутся.

Ранее сообщалось, что река Амур поднимется еще почти на полметра и превысит опасную отметку у Хабаровска. Подтопление грозит островам Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. В настоящее время Амур вырос на четверть метра за сутки и затопил набережную Благовещенска.