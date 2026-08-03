Уровень воды в одной российской реке скоро превысит опасную отметку

Амур поднимется и превысит опасную отметку у Хабаровска

Река Амур поднимется еще почти на полметра и превысит опасную отметку у Хабаровска, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Нижний ярус городской набережной уже ушел под воду. Уровень реки достиг 411 сантиметров и продолжает расти. По прогнозам гидрологов, в выходные он превысит 4,5 метра.

Подтопление грозит островам Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. Отмечается, что на острове Большой Уссурийский в настоящее время идет строительство пункта пропуска на границе с Китаем, и паводок может повлиять на ход работ.

Ранее в Приморье в результате ливней оказались подтопленными 16 домов и 182 участка. Здания находятся в муниципальном округе Спасске-Дальнем, а земельные участки — в четырех разных муниципалитетах. Кроме того, из-за непогоды было нарушено электроснабжение в Анучинском округе и транспортное сообщение в семи округах.