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18:31, 3 августа 2026 (обновлено: 18:34, 3 августа 2026)Экономика

Уровень воды в одной российской реке скоро превысит опасную отметку

Амур поднимется и превысит опасную отметку у Хабаровска
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Река Амур поднимется еще почти на полметра и превысит опасную отметку у Хабаровска, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Нижний ярус городской набережной уже ушел под воду. Уровень реки достиг 411 сантиметров и продолжает расти. По прогнозам гидрологов, в выходные он превысит 4,5 метра.

Подтопление грозит островам Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. Отмечается, что на острове Большой Уссурийский в настоящее время идет строительство пункта пропуска на границе с Китаем, и паводок может повлиять на ход работ.

Ранее в Приморье в результате ливней оказались подтопленными 16 домов и 182 участка. Здания находятся в муниципальном округе Спасске-Дальнем, а земельные участки — в четырех разных муниципалитетах. Кроме того, из-за непогоды было нарушено электроснабжение в Анучинском округе и транспортное сообщение в семи округах.

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