Иностранцы стали больше путешествовать по России

За шесть месяцев 2026 года иностранцы совершили 2,5 миллиона поездок по России

Иностранные туристы стали больше путешествовать по России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Росстата.

Так, за первые шесть месяцев 2026 года гости из-за рубежа совершили 2,5 миллиона поездок по нашей стране. Это на 20,1 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Рекордные темпы роста числа туристических поездок зафиксированы в Магаданской области, Забайкальском крае, Амурской области, Республике Бурятия, Пермском крае, Республике Марий Эл, Владимирской области, Курганской области, Чувашской Республике и Республике Хакасия.

Ранее путешествующий по миру ирландский тревел-блогер Тим назвал регионы России с самыми красивыми девушками. На первом месте в его списке оказалось Поволжье.

