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16:45, 5 августа 2026 (обновлено: 17:03, 5 августа 2026)Моя страна

Иностранцы стали больше путешествовать по России

За шесть месяцев 2026 года иностранцы совершили 2,5 миллиона поездок по России
Алина Черненко

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Иностранные туристы стали больше путешествовать по России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику Росстата.

Так, за первые шесть месяцев 2026 года гости из-за рубежа совершили 2,5 миллиона поездок по нашей стране. Это на 20,1 процента больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Рекордные темпы роста числа туристических поездок зафиксированы в Магаданской области, Забайкальском крае, Амурской области, Республике Бурятия, Пермском крае, Республике Марий Эл, Владимирской области, Курганской области, Чувашской Республике и Республике Хакасия.

Ранее путешествующий по миру ирландский тревел-блогер Тим назвал регионы России с самыми красивыми девушками. На первом месте в его списке оказалось Поволжье.

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