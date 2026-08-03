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07:31, 3 августа 2026Путешествия

Иностранец назвал регионы России с самыми красивыми девушками

Ирландский тревел-блогер Тим назвал девушек с Поволжья фантатически красивыми
Алина Черненко

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, объехавший всю Россию, назвал регионы страны с самыми красивыми девушками. Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

На первое место в личном рейтинге автор публикации поставил Поволжье (Татарстан, Самарскую и Нижегородскую области). «Слияние славянской и восточной кровей создает фантастическую красоту. Раскосые глаза, статная осанка и яркие черты лица. А еще они невероятно гостеприимные и вкусно готовят!» — восхитился иностранец.

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Второе место Тим присвоил югу России — Краснодару и Ростову-на-Дону. Местных девушек он назвал яркими, сногсшибательными, знающими себе цену и умеющими производить впечатление. «Если южанка идет по улице — отвести взгляд просто невозможно», — признался путешественник.

На третьем месте в списке оказались Сибирь и Урал. По словам ирландца, жительницы этих регионов славятся особой натуральной красотой с глубоким сибирским характером. «Ухоженные, со светлой кожей и выразительными глазами, они обладают тем самым стержнем, который покоряет с первого взгляда», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер назвал главные отличия россиянок от европеек. По его словам, они «умудряются сочетать в себе силу тигра и нежность розы».

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