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05:27, 29 июня 2026Путешествия

Ирландец описал россиянок фразой «умудряются сочетать в себе силу тигра и нежность розы»

Алина Черненко

Фото: Lookstudio / Magnific

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, назвал главные отличия россиянок от европеек. Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в Европе отношения давно превратились в «стерильное бизнес-соглашение», а обычное свидание выглядит как заседание совета директоров. Там счета делятся пополам до цента, а мужчины не пытаются подать женщине пальто или открыть перед ней дверь. По словам путешественника, европейки сознательно убивают в себе женственность, превращаясь в бесполых существ.

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«Мои соотечественники в Дублине сейчас сидят в пабах и боятся сделать лишний комплимент коллеге, чтобы не получить иск в суд. А я каждый день восхищаюсь тем, как русские женщины умудряются сочетать в себе силу сибирского тигра и нежность майской розы», — такими фразами описал россиянок иностранец.

Он пояснил, что в России женщина может весь день решать серьезные вопросы на работе, а вечером переодеться в красивый домашний халат и с вдохновением печь пироги для любимого мужчины. «Западные мужчины, наслушавшись сказок про европейскую эмансипацию, втайне исходят завистью, глядя на русских мужей», — добавил Тим.

Кроме того, он подчеркнул, что европейка при первом же серьезном кризисе побежит к адвокату или психотерапевту, чтобы «спасать свое личное пространство и финансовые активы». А россиянка, с его точки зрения, в критический момент будет поддерживать и «тащить семью» сквозь любые штормы и невзгоды.

Ранее этот же тревел-блогер описал россиянок фразой «не просто красивые, они глубокие». Ирландец признался, что у него были девушки и жены из пяти стран, но русских женщин он назвал лучшими в мире.

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