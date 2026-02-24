Путешествующий по миру блогер описал россиянок фразой «не просто красивые, они глубокие»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, описал россиянок фразой «не просто красивые, они глубокие». Своим мнением он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Иностранец признался, что у него были девушки и жены из пяти стран, но русских женщин он назвал лучшими в мире. По его словам, они не играют роли, не боятся быть сложными и умеют любить глубоко, не теряя себя.

«Она не растворяется полностью. Но и не держит дистанцию "на всякий случай". Она вкладывается. По-настоящему. И ждет того же. И да, это требует зрелости от мужчины. Не всем подходит», — выразил мнение автор публикации.

Кроме того, Тим подчеркнул, что у россиянок очень высокий эмоциональный интеллект — они умеют «чувствовать между строк». Равнодушными они почти никогда не бывают.

Еще одна особенность россиянок, о которой написал блогер, — умение выглядеть сногсшибательно без одобрения мира. «Она знает себе цену внутри, а не в реакции окружающих. И это чувствуется. Особенно мужчине, который видел много», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал живущих в Австралии россиянок фразой «красивые, опасные и слишком умные для местных мужчин». Если в этой стране девушка не улыбается каждые 15 секунд, ее посчитают злой, пояснил он.