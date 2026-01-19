Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 19 января 2026Путешествия

Тревел-блогер описал россиянок в Австралии фразой «слишком умные для местных мужчин»

Алина Черненко

Фото: Jakub Maculewicz / Shutterstock / Fotodom

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Австралии и описал живущих в этой стране россиянок фразой «красивые, опасные и слишком умные для местных мужчин». Наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что встретил россиянку в обычной австралийской прибрежной кофейне. В разговоре девушка назвала местных мужчин хорошими, стабильными и вежливыми, однако отметила, что они «ломаются, когда женщина не нуждается в спасении».

Материалы по теме:
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
15 февраля 2024
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024

Собеседница блогера пояснила, что она живет и работает в Австралии уже шесть лет. «Сама разобралась с визами, документами, деньгами. Для местных мужчин это уже тревожный сигнал. <…> Слишком умная — значит агрессивная», — пояснил Тим.

Путешественник добавил, что русская прямота в этой стране считывается как конфликт, и если девушка не улыбается каждые 15 секунд, ее посчитают злой. «Им комфортно с женщиной как с серф-доской. Красивая, легкая и чтобы молчала», — поиронизировала россиянка.

Ранее этот же тревел-блогер описал Австралию фразой «девочки в бикини прямо на улицах, чистота и порядок». Он отметил, что эта страна более ухоженная и спокойная, чем США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Судебные приставы начали принудительное выселение Долиной из квартиры

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Пушилин рассказал о приближении к Славянску

    Торговля России и США резко выросла после переизбрания Трампа

    Суд лишил жену участника СВО выплат за смерть мужа из-за вскрывшегося факта о ее сыне

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Россиян захотели лишать прав за ряд устройств на машине. Пока за них штрафуют на 500 рублей

    Российская блогерша словами «в тюрьму попасть можно» описала одну особенность жизни в США

    Задержание готовившего теракт в российском регионе молодого мужчины попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok