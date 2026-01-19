Тревел-блогер описал россиянок в Австралии фразой «слишком умные для местных мужчин»

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Австралии и описал живущих в этой стране россиянок фразой «красивые, опасные и слишком умные для местных мужчин». Наблюдениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что встретил россиянку в обычной австралийской прибрежной кофейне. В разговоре девушка назвала местных мужчин хорошими, стабильными и вежливыми, однако отметила, что они «ломаются, когда женщина не нуждается в спасении».

Собеседница блогера пояснила, что она живет и работает в Австралии уже шесть лет. «Сама разобралась с визами, документами, деньгами. Для местных мужчин это уже тревожный сигнал. <…> Слишком умная — значит агрессивная», — пояснил Тим.

Путешественник добавил, что русская прямота в этой стране считывается как конфликт, и если девушка не улыбается каждые 15 секунд, ее посчитают злой. «Им комфортно с женщиной как с серф-доской. Красивая, легкая и чтобы молчала», — поиронизировала россиянка.

Ранее этот же тревел-блогер описал Австралию фразой «девочки в бикини прямо на улицах, чистота и порядок». Он отметил, что эта страна более ухоженная и спокойная, чем США.

