Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?

Итальянец удивился богатству россиян и их любви к люксовым брендам

Около 24 миллионов туристов из России побывали за рубежом в 2023 году, сообщали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). И это не говоря о тех, кто постоянно живет или учится за границей. В поездках по миру путешественники знакомятся с местными, рассказывают им о жизни на родине и формируют образ «руссо туристо». Какие впечатления производят россияне на иностранцев ― в материале «Ленты.ру».

Россияне удивляют иностранцев любовью к роскоши

Путешественники из России привыкли гулять на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Итальянец, который несколько лет проработал в брендовом бутике Милана, рассказал, что его всегда удивлял внешний вид россиян. «При полном параде, повсюду — одни бренды, обязательно дорогая сумка, очки. Некоторые надевали все лучшее сразу», ― поделился он. Хотя стремление российских туристов к роскоши шло на пользу продавцам. Щедрые клиенты делали много покупок, оставляя сотрудникам внушительную комиссию.

Мнение иностранца подтверждают и слова отельеров. Управляющий турецкого отеля METT Hotels & Resorts Bodrum Арслан Чолак отметил, что русских на курортах видно издалека ― выдает одежда люксовых марок. Гости всегда наряжаются и даже появление на пляже или у бассейна превращают в импровизированный показ мод. А отдыхая в ресторане, они всегда много пьют и радушно приглашают других гостей за свой стол.

Если вы слышите смех, музыку, аплодисменты, то это почти наверняка отдыхают россияне Арслан Чолак управляющий отеля METT Hotels & Resorts Bodrum

Еще путешественники любят проводить отпуск активно и пользуются всеми видами досуга: от спа и дайвинга до прогулок на верблюдах и морской рыбалки. При этом они достаточно прямолинейны и требовательны, так что отельерам приходится наращивать качество услуг.

Причем иностранцы удивляются обеспеченности россиян не только в заграничных поездках, но и на родине. Тревел-блогерша Марина Ершова показала своему знакомому из Новой Зеландии фотографии жизни в России, в том числе домов и улиц. Житель одной из самых процветающих стран мира заметил, что россияне живут богато. Его впечатлило наличие у них своих квартир и тем более дач. «По сути, это еще один дом с территорией, которую не могут позволить себе новозеландцы из-за дороговизны», — пояснила Ершова.

Фото: Exotica.im / Universal Images Group via Getty Images

Иностранцы боятся русских мужчин и восхищаются женщинами

Существуют и не самые приятные стереотипы о россиянах. Одна испанка рассказала, что женщины в Европе боятся «русских мужиков», считая их порой до грубости прямолинейными. «В целом образ русских мужчин в европейском обществе не самый утонченный, если вежливо говорить», ― добавила она.

Хотя есть и исключения. На Филиппинах, например, мужчины из России считаются завидными женихами. Их внешность привлекает местных женщин своей экзотичностью. Кроме того, жительницы бедной страны цепляются за любую возможность повысить благосостояние, поэтому они готовы на многое для тех, кто увезет их в другую жизнь.

Российские женщины, напротив, часто получают от иностранцев похвалу

Уроженец Чехии Якуб Зиба выразил мнение, что представительницы противоположного пола в России красивее европеек, а также более женственные. Он отметил, что в российском обществе сохраняются традиционные ценности и девушки не настаивают на абсолютном равноправии. Например, позволяют мужчинам платить за себя. Зибу восхитила эта черта, которую отметил и другой житель ЕС — Филипп из Германии. Он пояснил, что нередко считает самостоятельность соотечественниц излишней.

«Русские женщины бесконечно более отзывчивые и сердечные, но зато гораздо более требовательные в эмоциональном плане. Ох, как это сильно может потрепать нервы — с немкой диалог будет более прямым», — объяснил иностранец.

В Азии особенно любят и ждут российских туристов

По словам российских путешественников, самые гостеприимные жители встречались им в Азии. Россиян уважают и тепло принимают в Индии, Малайзии, Индонезии и Китае. Автор блога «#делайчехочешь» отметил, что жители Австралии и Новой Зеландии тоже с интересом слушали о жизни в России, пробовали русскую кухню и радушно принимали гостей.

Другой тревел-блогер, Юрий Малых, добавил, что россиян любят и ждут во Вьетнаме. «Привозят мне автобусами этих туристов из Хошимина. Они съедают тонну креветок. Вот только я с этого почти ничего не имею, большую часть забирают турфирмы, — рассказал ему владелец местного ресторана морепродуктов. — То ли дело раньше: приходила одна семья русских — папа, мама да пара детей — и делала мне столько же прибыли, сколько весь этот автобус».

В Узбекистане путешественники из России тоже не остаются без внимания. Побывавшая там туристка постоянно сталкивалась с местными жителями, которые угощали ее, звали в гости и расспрашивали о жизни. В Бухаре пожилой мужчина рассказал ей, что в Узбекистане очень ценят помощь России. «Мы всегда рады русским», — заключил он.