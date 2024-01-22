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07:32, 22 января 2024Путешествия

Россиянин описал жителей деревни во Вьетнаме фразой «безумно любят русских»

Фото: Kham / Reuters

Российский тревел-блогер Юрий Малых поехал во Вьетнам и побывал в местной деревне Муйне, популярной у русских релокантов. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественник рассказал, что его соотечественники полюбили это место, потому что там удобно жить, даже не зная иностранного языка. Например, там есть заведения, где россияне могут встретиться с земляками, а также десятки ресторанов с русскими владельцами, которые накормят родной едой, «если одолела ностальгия».

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По словам блогера, местные жители безумно любят и уважают русских. «Например, легендарная Мадам, или Ма, владелица магазина и столовой, которую знает каждый. В этой столовой накормят даже поздно ночью и даже если денег нет! Почти каждому из наших Ма готова открыть безлимитный кредит доверия», — такими фразами описал свой опыт Малых.

Он добавил, что деревня Муйне — идеальное место для тех, кто хочет начать путешествия и жизнь за границей, но боится. «Такое уютное болотце, из которого в то же время достаточно сложно выбраться», — заключил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил минусы популярных направлений для зимовки россиян. Индонезийский остров Бали он назвал психдиспансером для богатых русских.

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      Алина Черненко
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