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09:00, 17 января 2024Путешествия

Российский путешественник назвал Бали психдиспансером для богатых русских

Фото: Xu Qin / Globallookpress.com

Путешественник Юрий Малых перечислил минусы популярных направлений для зимовки россиян. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Индонезийский остров Бали тревел-блогер назвал психдиспансером для богатых русских. По его словам, на курорт приезжают «папкины криптомиллиардеры, продавцы успешного успеха, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия и так далее».

«Бали — это разрекламированный магнит для странных личностей, которые здесь находят свой рай и источник силы, открывают третий глаз и становятся навсегда счастливыми», — написал автор публикации.

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Россиянин добавил, что впечатление от Бали ему испортили пробки под палящим солнцем, пьяные и шумные австралийцы, маргинальная тусовка европейской молодежи, дорогое пиво и толпы китайцев. Он признался, что не посоветовал бы соотечественникам ехать на остров на всю зиму. Малых отметил, для этой цели также плохо подходят Таиланд и Индия.

Идеальная страна для зимовки россиян, с его точки зрения, — Вьетнам. «Тут и красные флаги повсюду висят для тех, кто по Советскому Союзу ностальгирует. И за маленький пластиковый столик — выпить по-братски — местные постоянно приглашают! Вьетнамцы — народ широкой души, и этим очень сильно похожи на нас!» — пояснил блогер.

Кроме того, он рассказал, что во Вьетнаме высоки шансы встретить русскоговорящего местного, есть детские сады и русские школы, много мест, где можно вечером посидеть в компании соотечественников и поболтать, а также самые лояльные во всей Юго-Восточной Азии цены на алкоголь.

Ранее этот же тревел-блогер назвал национальность самых неприглядных женщин в мире. По его словам, жительницы Великобритании совсем за собой не следят.

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      Марина Черняк
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