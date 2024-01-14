Российский путешественник назвал национальность самых неприглядных женщин в мире

Российский путешественник Юрий Малых, который объездил полмира, назвал национальность самых неприглядных женщин. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что англичанки — одни из самых неприятных людей, которых ему удалось встречать. По его словам, женщины в Великобритании совсем за собой не следят.

«Вся их забота о собственной внешности ограничивается ярким макияжем, чаще всего перманентным, и накладными ресницами», — пожаловался россиянин.

Он добавил, что несколько раз ходил на свидания с девушками из Лондона и Бристоля, и ему было с ними тяжело.

«Я реально боялся обсуждать что-то более интеллектуальное, чем азбука, чтобы не заставить девушку выглядеть глупо. И до четвертого стакана разговор вообще не клеился, зато когда градус все-таки вырос, я наслушался очень забавных историй», — признался путешественник, пояснив, что британки рассказывали о способах веселья на субботних рейвах.

Россиянин также предположил, что эти девушки могли бы выглядеть гораздо лучше, если бы они больше любили себя, занимались спортом и развивались.

«Но нет! Боди-позитив, корона на голове и алкоголь, а дальше — полюби меня такой, какая я есть. Легкий путь!» — удивился автор.

Ранее этот же тревел-блогер составил рейтинг лучших городов мира для жизни. На первом месте в его личном топе расположился Стамбул.

