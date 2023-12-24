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18:02, 24 декабря 2023Путешествия

Россиянин объездил полмира и назвал лучшие города для жизни

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

Российский путешественник Юрий Малых, который объездил полмира, составил рейтинг лучших городов для жизни. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Турист рассказал, что ему удалось пожить по несколько месяцев в девяти городах, а дольше недели он пробыл в 20-30 локациях. «Ну а видел действительно огромное количество [городов]», — добавил Малых.

Лучшим местом для жизни путешественник назвал Стамбул. «Стоящий на стыке Европы и Азии, этот город впитал в себя множество разных культур и веяний, что и сформировало его сегодняшний неповторимый облик», — отметил блогер. Он добавил, что многое в турецком городе показалось ему близким, а также обратил внимание на большое количество красивых девушек.

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На вторую строчку личного рейтинга Малых поставил столицу ПеруЛиму. «Город сам по себе громаден, и есть в нем кварталы, в которых не то что жить, в них зайти опасно. Но если взять богатые районы, то это просто рай», — пояснил он.

В топ самых удобных городов для жизни путешественник также включил Санкт-Петербург, отметив близость парков, кинотеатров и торговых центров, а также красоту исторического центра. На четвертое место Малых поставил Париж. «Совсем не такой красочный, как его малюют, но все же достаточно удобен и хорош», — заключил блогер.

Ранее другой российский тревел-блогер Алексей Кутовой, побывавший во многих странах, назвал три города мира адом. Так, ему не понравились столица Лаоса Вьентьян, индийский Дели и столица Эквадора Кито.

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      Мария Борисова
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