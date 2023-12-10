Российский путешественник назвал адом три города

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, побывавший во многих странах, назвал три города мира адом. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Кутовой отметил, что не стал бы возвращаться в столицу Лаоса Вьентьян. По его словам, туристам там делать нечего. «Пыльно, многолюдно, неинтересно. Бюджетные варианты жилья дороже и находятся в плачевном состоянии. Кроме того, во Вьентьяне очень жарко», — описал город путешественник.

На втором месте в списке локаций, которые больше всего не понравились автору публикации, — Дели. Россиянин пояснил, что в столице Индии много уличных прилипал, мошенников, неприятных запахов и мусора. Помимо этого, он пожаловался на непредсказуемое движение на дорогах, отсутствие безлюдных и спокойных мест, ужасные отели и высокую вероятность отравиться.

«Пожалуй, это худшее место, где я был вообще. Посещение Дели может омрачить общее впечатление от индийцев и всей Индии», — предостерег блогер.

Третий город, о котором написал Кутовой, — Кито. Россиянин рассказал, что в столице Эквадора туриста постоянно сопровождает ощущение опасности, которое возникает не на пустом месте. «В Кито очень много бедных людей, большая часть из которых — беженцы из неблагополучных стран Латинской Америки. Они и обворуют, и ограбят — им особо нечего терять», — предупредил путешественник.

Ранее тревел-блогер перечислил скрытые опасности популярных курортов Азии. По его словам, в Малайзии, Вьетнаме и на Бали у туристов легко могут вырвать из рук телефон.

