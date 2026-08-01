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16:31, 1 августа 2026 (обновлено: 16:46, 1 августа 2026)Силовые структуры

Число жертв домогавшегося пациентов иркутского психолога увеличилось

Baza: Иркутянки пожаловались в Следственный комитет на домогательства психолога
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Число жертв иркутского психолога, домогавшегося пациенток, увеличилось до 28. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на слова пострадавших иркутянок.

Известно, что в Следственный комитет (СК) с заявлением по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» обратилась 34-летняя Елена, проходившая лечение у иркутского психолога Леонида. Она рассказала, что обратилась за помощью в 2021 году, когда у нее диагностировали тревожное расстройство после рождения ребенка и развода с мужем. Через несколько месяцев лечения, по ее словам, Леонид начал оказывать ей неуместное внимание вплоть до признаний в любви и предложений заняться сексом. Когда женщина возмутилась, мужчина якобы стал отрицать личные мотивы и объяснил происходившее частью курса терапии.

Елена прекратила лечение у Леонида, но в 2023 году узнала, что с аналогичными домогательствами сталкивались и другие его пациентки. После того как Елена оставила в сети отрицательный отзыв, психолог вышел с ней на связь и вызвал на встречу, где, по ее словам, предлагал деньги за удаление отзыва, плакал и признавался, что имел интимные отношения с четырьмя пациентками. Женщина не стала брать деньги и удалять отзыв, а после публикаций в СМИ о других пострадавших женщинах решила обратиться в СК. Сейчас известно как минимум о 28 предполагаемых жертвах психолога, четверо из которых уже подали заявление в правоохранительные органы. Сам Леонид, предварительно, смог скрыться в Израиле.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина с липовым дипломом психолога домогался пришедшей к нему на прием женщины. По данным канала, пострадавшая выбрала его на специальном сайте для медиков, потому что хотела вылечить зависимость.

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