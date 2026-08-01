Стало известно об удерживании собаки расчлененной модели жительницей Подмосковья

Жительница Подмосковья проигнорировала просьбы матери расчлененной модели вернуть собаку

Мать расчлененной в подмосковном Одинцове модели Натальи Божук пожаловалась, что местная жительница проигнорировала просьбы вернуть собаку, принадлежавшую ее дочери. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «112».

Женщина утверждает, что спаниеля на протяжении нескольких дней удерживает у себя некая 22-летняя девушка, которая сначала пообещала вернуть ей пса, однако три дня назад стала игнорировать ее. «Может, она уже продала ее. Она не отвечает на мои звонки, на мои сообщения перестала отвечать», — посетовала мать погибшей.

Марина Божук назвала девушку бессовестной и заявила, что собирается обращаться в полицию, чтобы приобщить заявление о пропаже собаки к уголовному делу. Она добавила, что намерена вернуться на место вместе со следователем.

Модель пропала 17 июля после того, как вышла из дома, чтобы погулять с собакой. Последним, кто видел ее, был ее сожитель, с которым девушка поссорилась в тот день. После исчезновения возлюбленной он уехал — предположительно, в Турцию. Россиянина объявили в международный розыск.

Тело Натальи Божук обнаружили в сумке посреди поля благодаря ее собаке. Питомец ходил недалеко от того места.

