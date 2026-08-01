Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:36, 1 августа 2026Россия

Стало известно об удерживании собаки расчлененной модели жительницей Подмосковья

Жительница Подмосковья проигнорировала просьбы матери расчлененной модели вернуть собаку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jayla Crooks / Unsplash

Мать расчлененной в подмосковном Одинцове модели Натальи Божук пожаловалась, что местная жительница проигнорировала просьбы вернуть собаку, принадлежавшую ее дочери. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «112».

Женщина утверждает, что спаниеля на протяжении нескольких дней удерживает у себя некая 22-летняя девушка, которая сначала пообещала вернуть ей пса, однако три дня назад стала игнорировать ее. «Может, она уже продала ее. Она не отвечает на мои звонки, на мои сообщения перестала отвечать», — посетовала мать погибшей.

Марина Божук назвала девушку бессовестной и заявила, что собирается обращаться в полицию, чтобы приобщить заявление о пропаже собаки к уголовному делу. Она добавила, что намерена вернуться на место вместе со следователем.

Модель пропала 17 июля после того, как вышла из дома, чтобы погулять с собакой. Последним, кто видел ее, был ее сожитель, с которым девушка поссорилась в тот день. После исчезновения возлюбленной он уехал — предположительно, в Турцию. Россиянина объявили в международный розыск.

Тело Натальи Божук обнаружили в сумке посреди поля благодаря ее собаке. Питомец ходил недалеко от того места.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Минобороны сообщили о поражении военных целей в Одессе и Николаеве
    Глава аэрокосмической компании пополнил базу «Миротворца»
    ФНС заблокировала счета трех компаний популярного в России белорусского блогера
    Украинский экспорт остановили из-за ударов ВС России по портам
    20 богатейших россиян обеднели на пять миллиардов долларов
    Савичева решила взять паузу от соцсетей из-за травли
    Психотерапевты указали на связь корпоративов с депрессией
    Россиянка проткнула ножницами ягодицу вернувшего ей сумку юноши
    Водителей в Москве предупредили о перекрытии Садового кольца
    В Белоруссии резко высказались о закрытии Латвией границы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok