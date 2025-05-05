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19:42, 5 мая 2025Силовые структуры

Мужчина с фейковым дипломом психолога домогался россиянки на приеме

В Нижнем Новгороде психолог с липовым дипломом домогался женщины на приеме
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Нижнем Новгороде мужчина с липовым дипломом психолога домогался до пришедшей к нему на прием женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, пострадавшая выбрала его на специальном сайте для медиков, потому что хотела вылечить зависимость. Она обратила внимание именно на фигуранта из-за того, что тот имел 100-процентный рейтинг. Женщина в течение нескольких месяцев ходила к нему на сессии, но от занятий ей становилось хуже. По ее словам, усилилась тревога, а каждый последующий прием оказывался дороже. Она рассказала, что на одной из сессий мужчина поцеловал ее и предложил таким образом завершать каждый прием. Кроме того, он приглашал ее выпить.

Ранее сообщалось, что Преображенский районный суд арестовал мужчину по фамилии Дуньков за надругательство над девушкой в подъезде.

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