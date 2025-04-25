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20:52, 25 апреля 2025Силовые структуры

Надругавшегося над россиянкой в подъезде мужчину арестовали

В Москве суд арестовал обвиняемого в надругательстве над девушкой в подъезде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Преображенский районный суд арестовал мужчину по фамилии Дуньков за надругательство над девушкой в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Дуньков пробудет под стражей два месяца. Ему вменяется статья 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Инцидент произошел 23 апреля в многоэтажке на улице Уральской. Девушка зашла в подъезд, и вслед за ней проследовал неизвестный. Мужчина напал на нее и надругался. Потерпевшая обратилась в полицию. Теперь правоохранители проверяют обвиняемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Калининграде иностранца приговорили к 16 годам за похищение несовершеннолетней.

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