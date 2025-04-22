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13:40, 22 апреля 2025Силовые структуры

Иностранца приговорили к 16 годам за похищение несовершеннолетней россиянки

В Калининграде иностранца приговорили к 16 годам за похищение несовершеннолетней
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Калининграде иностранца приговорили к 16 годам за похищение несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 126 («Похищение человека») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 29 августа 2023 года 24-летний иностранец работал в конном клубе в поселке Комсомольск и напал там на несовершеннолетнюю девочку. Он совершил в отношении нее действия сексуального характера, применяя насилие. Затем мужчина отвел ее в одно из помещений клуба, связал и угрожал ножом. После этого они поехали на такси в аэропорт, чтобы покинуть страну. В аэропорту девочке удалось попросить помощи.

Суд приговорил злоумышленника к 16 годам колонии строгого режима и взыскал моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что троих похитивших россиянку под предлогом лечения мужчин осудили.

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