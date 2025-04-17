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15:22, 17 апреля 2025Силовые структуры

Троих похитивших россиянку под предлогом лечения мужчин осудили

В Вологодской области суд приговорил 3 мужчин за похищение женщины из-за лечения
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Вологодской области суд приговорил троих мужчин, которые похитили 27-летнюю местную жительницу по наводке ее матери под предлогом лечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В зависимости от роли и степени участия каждого в преступлениях они признаны виновными по статьям 126 («Похищение человека») и 30, 126 («Покушение на похищение») УК РФ. Одного из них приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима, второго — к пяти с половиной годам, а третьего — к пяти годам.

По версии следствия, на протяжении 2022 года вологжанка похищалась группой лиц под видом оказания ей платной специализированной медицинской помощи, в которой она в реальности не нуждалась. В сентябре 2022 года ее мать обратилась в московскую клинику и сообщила, что дочь больна. На частном автомобиле скорой помощи в Вологду прибыли трое мужчин, среди которых был отец потерпевшей. Они схватили пострадавшую и, применив седативное средство, пытались затолкать ее в машину. Однако у мужчин ничего не вышло, потому что женщина активно сопротивлялась, а также в происходящее вмешались очевидцы.

Ранее в Камчатском крае мужчину осудили за похищение и изнасилование бывшей возлюбленной.

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