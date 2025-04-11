Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:31, 11 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина приговорили к 12 годам колонии за похищение и изнасилование бывшей возлюбленной

В Камчатском крае мужчину осудили за похищение и изнасилование бывшей девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Камчатском крае мужчину осудили за похищение и изнасилование бывшей возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Он признан виновным по статьям 126 («Похищение человека»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре 2024 года мужчина не смог смириться с расставанием с женщиной и решил ее похитить. Он выследили потерпевшую на автомобильной стоянке, когда она садилась в свою машину. Под угрозой электрошокера заставил пересесть на пассажирское сиденье, затем ударил. Из-за этого женщина потеряла сознание. Злоумышленник надел наручники на нее и отвез в заранее приготовленный автомобильный прицеп в другом районе города, где изнасиловал пострадавшую. На следующий день ей удалось уговорить похитителя отпустить ее.

Осужденный вину полностью признал, объяснив свое преступление чувствами.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Мужчина не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу с просьбой смягчить наказание.

Коллегия судей Камчатского краевого суда рассмотрела обстоятельства дела и пришла к выводу о законности назначенного срока.

Ранее сообщалось, что россиянка во время развода похитила мужа и поместила в рехаб без его согласия.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это даже не садизм, хуже». Российский военный попал в плен к «Правому сектору» и рассказал о пережитых пытках

    Симоньян призвала запретить YouTube как разносчик зараз

    Европейские лидеры приедут к Си Цзиньпину на поклон

    МИД России назвал условия для прямых переговоров с Украиной

    Девушка уличила партнера в измене благодаря умному звонку и пришла в ужас

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в курском приграничье

    Доллар рухнул до самого низкого за 21 месяц уровня

    Стало известно о попытках ВСУ возвести новые рубежи обороны в Сумской области

    Евросоюз и Китай решили установить минимальные цены на электрокары вместо пошлин

    Раскрыты итоги переговоров России и США в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше