Россиянина приговорили к 12 годам колонии за похищение и изнасилование бывшей возлюбленной

В Камчатском крае мужчину осудили за похищение и изнасилование бывшей девушки

В Камчатском крае мужчину осудили за похищение и изнасилование бывшей возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Он признан виновным по статьям 126 («Похищение человека»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре 2024 года мужчина не смог смириться с расставанием с женщиной и решил ее похитить. Он выследили потерпевшую на автомобильной стоянке, когда она садилась в свою машину. Под угрозой электрошокера заставил пересесть на пассажирское сиденье, затем ударил. Из-за этого женщина потеряла сознание. Злоумышленник надел наручники на нее и отвез в заранее приготовленный автомобильный прицеп в другом районе города, где изнасиловал пострадавшую. На следующий день ей удалось уговорить похитителя отпустить ее.

Осужденный вину полностью признал, объяснив свое преступление чувствами.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Мужчина не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу с просьбой смягчить наказание.

Коллегия судей Камчатского краевого суда рассмотрела обстоятельства дела и пришла к выводу о законности назначенного срока.

Ранее сообщалось, что россиянка во время развода похитила мужа и поместила в рехаб без его согласия.