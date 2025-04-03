Россиянка во время развода похитила мужа и поместила в рехаб без его согласия

В Тольятти местная жительница пойдет под суд за похищение мужа во время развода

В Тольятти местная жительница пойдет под суд за то, что во время развода похитила мужа и поместила в рехаб без его согласия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственного управления Следственного комитета (СК) России по Самарской области.

По данным следствия, она действовала с подельниками. В зависимости от роли каждого они обвиняются по части 3 статьи 33, части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, из корыстных побуждений»), части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»), части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение или повреждение документов») и по части 4 статьи 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия»). Все материалы переданы в суд.

По информации правоохранителей, фигурантка решила похитить мужа и насильно поместить его в рехаб из-за возникших сложных отношений на фоне бракоразводного процесса и раздела имущества. Для этого она подыскала четверых мужчин. 5 июля 2024 года она вместе с подельниками подкараулила мужа на парковке в торговом центре. Они избили пострадавшего, надели на него наручники и посадили в свой автомобиль, где продолжили избивать. Очевидцы происходящего вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал бывшего владельца автомойки по делу о пытках. Он обвиняется по пунктам «а», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений») УК РФ.