Бывшего владельца автомойки арестовали по делу о пытках российских студенток

На Урале суд арестовал бывшего владельца автомойки по делу о пытках студенток

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал бывшего владельца автомойки по делу о пытках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Максим Гурьев будет находиться в СИЗО до 3 мая. Он обвиняется по пунктам «а», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений») УК РФ.

3 января трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все происходящее на телефон.

Позже в деле появился новый эпизод: один из обвиняемых со своим 19-летним знакомым уже похищали других подростков и привозили на эту же автомойку.