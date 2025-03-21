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15:32, 21 марта 2025Силовые структуры

Бывшего владельца автомойки арестовали по делу о пытках российских студенток

На Урале суд арестовал бывшего владельца автомойки по делу о пытках студенток
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал бывшего владельца автомойки по делу о пытках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Максим Гурьев будет находиться в СИЗО до 3 мая. Он обвиняется по пунктам «а», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений») УК РФ.

3 января трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все происходящее на телефон.

Позже в деле появился новый эпизод: один из обвиняемых со своим 19-летним знакомым уже похищали других подростков и привозили на эту же автомойку.

Вот это да!
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