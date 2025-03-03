Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 3 марта 2025Силовые структуры

По делу о пытках над российскими студентками на автомойке арестовали нового фигуранта

На Урале по делу о пытках на автомойке арестовали нового фигуранта
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал 19-летнего местного жителя за похищение подростков с применением насилия. Об этом сообщает РИА Новости.

3 января трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все происходящее на телефон.

Позже в деле появился новый эпизод: один из обвиняемых со своим 19-летним знакомым уже похищали других подростков и привозили на эту же автомойку. Следователи возбудили новое дело о похищении, его соединят с первым делом. Соучастнику уже предъявили обвинение. Он будет находиться в СИЗО до 1 мая.

Трое других обвиняемых также находятся под стражей. Мужчинам вменяют статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц»), 126 («Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Им грозит до 12 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают со встречей с российскими чиновниками

      Звезде «Чародеев» и «Убойной силы» вызвали скорую

      Мошенники стали заманивать россиян на фейковый сайт с антивирусом

      В Абхазии утвердили нового президента

      Сотрудница московского метро стала участницей популярного шоу

      Стало известно о переброске украинского спецназа в Курской области

      В «Шахтере» раскритиковали ФИФА за отношение к украинскому футболу

      Импортозамещенные МС-21 и SSJ-100 полетят в 2025 году

      Российский самолет незаконно залетел за границу

      Кадыров показал кадры зачистки блиндажей ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше