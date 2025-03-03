По делу о пытках над российскими студентками на автомойке арестовали нового фигуранта

На Урале по делу о пытках на автомойке арестовали нового фигуранта

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал 19-летнего местного жителя за похищение подростков с применением насилия. Об этом сообщает РИА Новости.

3 января трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая все происходящее на телефон.

Позже в деле появился новый эпизод: один из обвиняемых со своим 19-летним знакомым уже похищали других подростков и привозили на эту же автомойку. Следователи возбудили новое дело о похищении, его соединят с первым делом. Соучастнику уже предъявили обвинение. Он будет находиться в СИЗО до 1 мая.

Трое других обвиняемых также находятся под стражей. Мужчинам вменяют статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц»), 126 («Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего») и 133 («Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Им грозит до 12 лет колонии.