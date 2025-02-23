В российском городе арестовали издевавшихся над несовершеннолетней девушкой мужчин

В Каменске-Уральском арестовали троих мужчин, издевавшихся над девушками

В Каменске-Уральском задержали троих мужчин, издевавшихся над двумя девушками на территории местной автомойки. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Свердловской области.

В начале января мужчины усадили в машины девушек, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку по улице Карла Маркса. После этого они применили в отношении потерпевших физическое и психическое насилие, нарушив общественный порядок.

Арестованных обвиняют в хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера. Срок лишения свободы за самое тяжкое из преступлений может достигать до 12 лет.

Ранее в Екатеринбурге арестовали мужчину, похитившего 15-летнюю девочку из машины ее родителей.