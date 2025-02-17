Суд арестовал похитившего российскую школьницу мужчину

В Екатеринбурге суд арестовал мужчину, похитившего 15-летнюю школьницу

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал мужчину, похитившего 15-летнюю девочку из машины ее родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемый арестован до 14 апреля. Заседание проходило в закрытом режиме.

Вечером 14 февраля мужчина в куртке подошел к припаркованному около магазина на улице Куйбышева авто. Он открыл дверь, взял школьницу за руку и увел за собой. Позже их заметили в другой части города: потерпевшая плакала и не хотела идти за похитителем.

Позже выяснилось, что обвиняемый видел девочку в районе и испытывал к ней симпатию. После похищения он тащил ее за руку к себе домой, но в квартире была жена, которая не пустила школьницу внутрь. В итоге потерпевшая осталась в подъезде. Она всю ночь каталась на лифте. Утром школьницу доставили в больницу на обследование.