Россиянин похитил школьницу из припаркованной машины ее родителей

В Екатеринбурге задержали мужчину, похитившего школьницу из машины ее родителей

В Екатеринбурге задержали местного жителя, похитившего 15-летнюю немую школьницу из машины ее родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, мужчина в куртке подошел к припаркованному около магазина на улице Куйбышева авто. Он открыл дверь, взял девочку за руку и увел за собой. Позже их заметили в другой части города: потерпевшая плакала и не хотела идти за похитителем.

Мужчину уже задержали, вскоре его допросят. Отмечается, что школьницу доставили в больницу на обследование.

Ранее стало известно, что Елизовский районный суд Камчатского края приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к 12 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование женщины.