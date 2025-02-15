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09:51, 15 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин похитил школьницу из припаркованной машины ее родителей

В Екатеринбурге задержали мужчину, похитившего школьницу из машины ее родителей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге задержали местного жителя, похитившего 15-летнюю немую школьницу из машины ее родителей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, мужчина в куртке подошел к припаркованному около магазина на улице Куйбышева авто. Он открыл дверь, взял девочку за руку и увел за собой. Позже их заметили в другой части города: потерпевшая плакала и не хотела идти за похитителем.

Мужчину уже задержали, вскоре его допросят. Отмечается, что школьницу доставили в больницу на обследование.

Ранее стало известно, что Елизовский районный суд Камчатского края приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к 12 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование женщины.

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