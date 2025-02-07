Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:33, 7 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет за похищение и изнасилование женщины

На Камчатке суд дал 12 лет колонии мужчине за похищение и изнасилование женщины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Елизовский районный суд Камчатского края приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к 12 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, мужчина был влюблен в потерпевшую и решил ее похитить. Для этого он подкараулил ее на парковке и потребовал пересесть на пассажирское место машины. После этого мужчина ударил возлюбленную по голове, от чего она потеряла сознание, сел за руль и вывез ее в другой район.

Там мужчина перенес женщину в прицеп автомобиля, пристегнул наручниками и увез в Елизовский район, где совершал в отношении нее действия сексуального характера и изнасилование с применением насилия и угрозой его применения.

Женщина уговорила похитителя отпустить ее на следующий день. Вскоре его задержали. Мужчина дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье перед судом предстанет мужчина, выстреливший в экс-супругу 12 раз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал объяснил свой выход из состава комитета Госдумы по обороне

      Стоимость российской нефти упала ниже ценового потолка

      Польские фермеры освистали главу Еврокомиссии

      На Украине сообщили о превосходящем количестве вооружения Запада у Киева

      Квартиры в Москве стали чаще покупать за наличные

      Раскрыты детали рождения ребенка Жизель Бюндхен

      Глава сотрудничавшей с Минобороны российской фирмы стал фигурантом дела о мошенничестве

      Анна Asti рассталась с мужем

      Сотрудники авиакомпании создали чат для сплетен о коллегах и нарвались на расследование

      На Украине опровергли неудачный запуск «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше