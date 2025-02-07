Россиянина осудили на 12 лет за похищение и изнасилование женщины

На Камчатке суд дал 12 лет колонии мужчине за похищение и изнасилование женщины

Елизовский районный суд Камчатского края приговорил жителя Петропавловска-Камчатского к 12 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, мужчина был влюблен в потерпевшую и решил ее похитить. Для этого он подкараулил ее на парковке и потребовал пересесть на пассажирское место машины. После этого мужчина ударил возлюбленную по голове, от чего она потеряла сознание, сел за руль и вывез ее в другой район.

Там мужчина перенес женщину в прицеп автомобиля, пристегнул наручниками и увез в Елизовский район, где совершал в отношении нее действия сексуального характера и изнасилование с применением насилия и угрозой его применения.

Женщина уговорила похитителя отпустить ее на следующий день. Вскоре его задержали. Мужчина дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье перед судом предстанет мужчина, выстреливший в экс-супругу 12 раз.