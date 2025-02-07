Выстреливший 12 раз в экс-супругу россиянин предстанет перед судом

В Забайкалье перед судом предстанет мужчина, выстреливший в экс-супругу 12 раз

В Забайкальском крае перед судом предстанет 32-летний житель Могоча, выстреливший 12 раз в бывшую жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в октябре 2024 года мужчина незаконно купил оружие, изготовленное самодельным способом из охолощенного пистолета Макарова, а также патроны к нему, и решил расправиться с бывшей супругой.

Свой замысел мужчина осуществил в ночь на 7 октября во дворе многоквартирного дома. В результате потерпевшей были причинены ранения в голову, руки, ноги и туловище. Спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Московской области суд приговорил мужчину к 16 годам за похищение человека и расправу над ним.