Суд приговорил россиянина к 16 годам колонии за похищение и расправу

В Московской области суд приговорил мужчину к 16 годам за похищение и убийство

В Московской области суд приговорил мужчину к 16 годам за похищение и убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

Россиянин признан виновным по статьям 126 («Похищение человека»), 127 («Незаконное лишение свободы») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, мужчина, освободившись из мест лишения свободы, решил найти спрятанные ранее деньги и ценности, полученные в результате разбойного нападения на дом одного из районных глав. Для этого он обратился за помощью к своему знакомому.

Затем они 15 ноября 2021 года обманным путем заманили председателя гаражного корпоратива в гараж, принадлежащий одному из них, чтобы получить ключи от остальных помещений, где были спрятаны ценности. Злоумышленники связали пострадавшего и отвели его в дом, где продолжили удерживать вместе с женой. Поиск затянулся на несколько дней, но они так ничего и не обнаружили. После этого преступники расправились с супругами и украли у них деньги.

Московский областной суд приговорил одного из них к 16 годам колонии особого режима, уголовное дело в отношении второго прекращено, он не дожил до суда.

Ранее сообщалось, что задержаны подозреваемые в похищении человека в Москве.