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05:23, 29 июля 2026Путешествия

Ирландец описал российский город фразой «будто побывал в совершенно особенной стране»

Тревел-блогер из Ирландии Тим назвал Чебоксары уютным городом
Алина Черненко

Фото: Karasev Viktor / Shutterstock / Fotodom

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, побывал в Чебоксарах и назвал его очень уютным городом. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в этом российском городе красивый рельеф и Волга с длинным променадом и речным портом, куда приходят теплоходы из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Кроме того, там есть отличные рестораны с чувашской кухней, чувствуется простор, ухоженность и искреннее внимание к деталям.

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«Однозначно город стоит внимания путешественников по России. Вроде бы соседний регион, но ощущения — будто побывал в какой-то совершенно особенной, самобытной стране!» — такими фразами описал свой опыт Тим.

Ранее другой иностранный тревел-блогер, Махил Снейп, побывал в Светлогорске Калининградской области и описал его фразой «атмосфера как дома». Он обратил внимание на велодорожки, как у него на родине — в Нидерландах.

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